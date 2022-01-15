Російсько-українська війна: 3 роки тому АТО стала ООС

13:00 30 квітень Київ, Україна

14 квітня Україна згадувала гірку дату - початок антитерористичної операції 2014 року, 30 квітня 2018 формат операції на Донбасі змінився - почалася операція Об'єднаних сил.



У Міноборони зробили заяву у зв'язку з річницею початку операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Арифметика дат болюча: 4 роки АТО + 3 роки ООС = 7 років війни Росії проти України. Як би не називалися операції з оборони рідного краю, безсумнівно одне - це наша відповідь на агресію Російської Федерації", - заявив міністр оборони Андрій Таран

Він нагадав, що 14 квітня була річниця початку антитерористичної операції 2014 року, яка через чотири роки змінила формат - операція перейшла під керівництво військових.



У той самий час держава ввела в дію новий комплекс військових і спеціальних організаційно-правових заходів, спрямованих на протидію діяльності незаконних збройних формувань. Був введений особливий порядок в районі конфлікту, який надав військовослужбовцям розширені права, максимально адекватні загрозам безпеки в районі проведення ООС.



Також повідомляється, що сили оборони отримали більш ефективну організаційну основу, створену відповідно до принципів і стандартів НАТО.

"Зміна АТО на ООС мала свої наслідки і для місцевого населення. Держава отримала дієвіші інструменти допомоги людям прифронтових населених пунктів і поліпшення соціально-економічних умов в районі проведення операції Об'єднаних сил", - підкреслив Таран.