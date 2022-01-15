Російсько-українська війна: 3 роки тому АТО стала ООС
13:00 30 квітень Київ, Україна
14 квітня Україна згадувала гірку дату - початок антитерористичної операції 2014 року, 30 квітня 2018 формат операції на Донбасі змінився - почалася операція Об'єднаних сил.
У Міноборони зробили заяву у зв'язку з річницею початку операції Об'єднаних сил на Донбасі.
"Арифметика дат болюча: 4 роки АТО + 3 роки ООС = 7 років війни Росії проти України. Як би не називалися операції з оборони рідного краю, безсумнівно одне - це наша відповідь на агресію Російської Федерації",
- заявив міністр оборони Андрій Таран
.
Він нагадав, що 14 квітня була річниця початку антитерористичної операції 2014 року, яка через чотири роки змінила формат - операція перейшла під керівництво військових.
У той самий час держава ввела в дію новий комплекс військових і спеціальних організаційно-правових заходів, спрямованих на протидію діяльності незаконних збройних формувань. Був введений особливий порядок в районі конфлікту, який надав військовослужбовцям розширені права, максимально адекватні загрозам безпеки в районі проведення ООС.
Також повідомляється, що сили оборони отримали більш ефективну організаційну основу, створену відповідно до принципів і стандартів НАТО.
"Зміна АТО на ООС мала свої наслідки і для місцевого населення. Держава отримала дієвіші інструменти допомоги людям прифронтових населених пунктів і поліпшення соціально-економічних умов в районі проведення операції Об'єднаних сил", - підкреслив Таран.
"Останні місяці ще раз показали - не треба мати ніяких ілюзій: сотні кілометрів російсько-українського кордону - це сотні кілометрів фронту. Тримати його - завдання наших захисників. Місія політиків - сконцентруватися на врегулюванні і припиненні війни на Донбасі мирним шляхом. За сім років стримування російської агресії здатності Збройних сил України зросли кардинально, як і здатність інших силових структур до загального, узгодженого виконання завдань оборони. У нас є Об'єднана сила, у нас є політична воля, у нас є міжнародна підтримка. Разом переможемо!", - підсумував міністр.
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