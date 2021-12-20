Російський пасажирський літак зафіксований в закритій зоні над Донбасом

За даними сервісу Flightradar24, напередодні в повітряному просторі України був зафіксований заборонений політ російського пасажирського літака над непідконтрольним Донбасом.

Згідно з його даними, політ в закритій через бойові дій зоні скоїв Airbus A319-112 компанії Уральські авіалінії. Рейсі U6346 (SVR346) виконував переліт за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург.

Літак летів через територію ОРДЛО, Луганської та Харківської областей.

Як відомо, польоти над зоною бойових дій на Донбасі заборонені з тих пір, як влітку 2014 був збитий рейс МН17.

Днями владі довелося домовлятися про режим тиші з сепаратистами, щоб використовувати авіацію для гасіння пожеж в Луганській області.

Крім того, у вересні 2015 року Україна заборонила польоти над своєю територією російських літаків.