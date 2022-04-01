Російські війська розгортають командно-штабні навчання

13:59 06 листопада Київ, Україна

Пресслужба Міноборони України повідомила, що на території тимчасово окупованих Донецька і Луганська під виглядом планових тренувань російські найманці збираються провести військові командно-штабні навчання із залученням сил територіальної оборони.



За даними української розвідки, навчання буде проводитися 10-14 листопада ц.р. під виглядом "планових комплексних тренувань органів цивільної оборони".



"Поряд з органами управлінь і військами до КШН будуть залучатися інші "силові структури", а також органи державного управління і місцевого самоврядування окупаційних адміністрацій", - сказано в повідомленні.



Відзначається, що в рамках підготовки до КШН окремі підрозділи російських окупаційних військ переміщені на полігони: "Противник завершує розгортання запасних командних пунктів 1 і 2 АК, обладнання польових таборів. Крім того, йде підготовка до прийому військовослужбовців запасу".



"Контроль заходів здійснюють комісії штабів 1, 2 АК і 8 армії Південного військового округу ЗС РФ", - додали у відомстві.