Російські силовики увірвалися в храм ПЦУ в Криму під час богослужіння

12:22 08 серпня Київ, Україна

Російська окупаційна влада продовжує порушувати права вірян в Криму. Сьогодні, 8 серпня, вони увірвалися в приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського ПЦУ і зупинили службу.

Про це повідомило агентство "Голос Криму".



Зроблено це було слідчими "Центру протидії екстремізму" Сімферополя за рішенням "Міністерства юстиції Республіки Крим".



Настоятеля монастиря, архімандрита Даміана змусили припинити ранкове богослужіння. Свої дії силовики пояснили тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, проводячи молитву в приміщенні, що не відповідає російському законодавству.



"Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвір'я монастиря і почали складати протоколи", - повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.



Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського є однією з семи парафій ПЦУ в Криму, в якій продовжують проводити молебні.



Постійний представник президента в АРК Антон Кориневич прокоментував в Facebook дії окупантів.



"Порушення прав вірян, свободи совісті і віросповідання є системними порушеннями прав і свобод людини з боку окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Криму і міста Севастополь", - заявив він.