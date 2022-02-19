Російські окупанти обстріляли житловий квартал

Російські окупанти знову порушили Мінські домовленості. З їхнього боку було використано міномети 120 мм, заборонені Мінськими домовленостями. Обстріл був направлений в бік цивільної інфраструктури селища Піски.

Відзначається, що о 6:55 у двір одного з місцевих жителів потрапила міна, при цьому вибуховою хвилею були вирвані ворота і пошкоджено огорожу. Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося, і, як відзначають в штабі ООС, саме цим врятував собі життя: наступна міна потрапила в будинок. Вона пробила дах і здетонувала на горищі.

В результаті було зруйновано стелю вітальні, уламки пошкодили інші кімнати житлового будинку. Також пошкоджено прилегле домогосподарство.

Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.