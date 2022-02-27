Російські окупанти порушують режим тиші на Донбасі

09:47 03 жовтень Київ, Україна

Російські окупанти чотири рази порушували режим тиші в районі Авдіївки, Водяного та Мар'їнки. Ситуація контролюється з української сторони, однак провокації не припиняються.

З початку доби окупанти неприцільними пострілами провокували наших воїнів поблизу Мар'їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

В інших районах уздовж лінії зіткнення спостерігається тиша. У штабі нагадали, що за минулу добу, 2 жовтня, в районах відповідальності українських бригад було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ - двічі біля Авдіївки та двічі - поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів не було.

У штабі також повідомили, що одночасно тривають роботи з подолання вогняної стихії та її наслідків в Луганській області. Військовослужбовці Збройних Сил та рятувальники ДСНС локалізували загоряння неподалік населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Артема, Айдар та Станиця Луганська. Від Збройних Сил України до ліквідації пожеж залучено понад 700 осіб і 30 одиниць інженерної та спецтехніки.

У штабі наголосили, що наші військові, перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.