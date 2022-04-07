Російські окупанти блокували КПВВ

Сьогодні відновлено роботу всіх КПВВ на лінії розмежування, які працюють щодня з 8 до 16 години. Однак російськими бойовиками заблоковані пропуски на всіх дорожніх коридорах Донбасу.
Про інцидент повідомляє пресцентр МВС України.
"У КПВВ в межах Донецької області Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське поки не фіксується прибуття громадян з окупованої території, швидше за все, через блокування пропуску представниками ОРДЛО. Крім того, через побоювання щодо відмови в пропуску незаконними збройними формуваннями не фіксується прибуття людей для перетину лінії розмежування в напрямку окупованої території", - сказано в повідомленні прикордонників.
У той самий час в Луганській області відновили пропуск громадян три КПВВ - Станиця Луганська, Щастя і Золоте, але сепаратисти поки не пропускають людей через пункти пропуску Щастя і Золоте.
При цьому станом на 10:00 прикордонники в КПВВ Станиця Луганська оформили 49 осіб на вхід з тимчасово непідконтрольної території і 51 - на вихід. Через КПВВ Золоте українська сторона пропустила один транспортний засіб і двох людей, але сепаратисти автомобіль не пропустили і повернули на підконтрольну територію. Також вісьмох осіб, у тому числі двох дітей, оформили на вихід в КПВВ Щастя. При цьому прикордонники не виключають, що громадяни будуть повернуті сепаратистами.
У той самий час представники Держприкордонслужби України на КПВВ готові пропускати людей і транспортні засоби через лінію розмежування.
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду ми (представники Державної прикордонної служби України) готові до здійснення пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування. Зараз перед КПВВ "Майорське" охочих потрапити на окуповану територію немає", - заявив помічник начальника Краматорського прикордонного загону - прессекретар Ігор Заруднєв.
Про інцидент повідомляє пресцентр МВС України.
"У КПВВ в межах Донецької області Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське поки не фіксується прибуття громадян з окупованої території, швидше за все, через блокування пропуску представниками ОРДЛО. Крім того, через побоювання щодо відмови в пропуску незаконними збройними формуваннями не фіксується прибуття людей для перетину лінії розмежування в напрямку окупованої території", - сказано в повідомленні прикордонників.
У той самий час в Луганській області відновили пропуск громадян три КПВВ - Станиця Луганська, Щастя і Золоте, але сепаратисти поки не пропускають людей через пункти пропуску Щастя і Золоте.
При цьому станом на 10:00 прикордонники в КПВВ Станиця Луганська оформили 49 осіб на вхід з тимчасово непідконтрольної території і 51 - на вихід. Через КПВВ Золоте українська сторона пропустила один транспортний засіб і двох людей, але сепаратисти автомобіль не пропустили і повернули на підконтрольну територію. Також вісьмох осіб, у тому числі двох дітей, оформили на вихід в КПВВ Щастя. При цьому прикордонники не виключають, що громадяни будуть повернуті сепаратистами.
У той самий час представники Держприкордонслужби України на КПВВ готові пропускати людей і транспортні засоби через лінію розмежування.
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду ми (представники Державної прикордонної служби України) готові до здійснення пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування. Зараз перед КПВВ "Майорське" охочих потрапити на окуповану територію немає", - заявив помічник начальника Краматорського прикордонного загону - прессекретар Ігор Заруднєв.
На відео КПВВ "Гнутове" і "Майорське"
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