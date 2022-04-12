Російські найманці 13 разів порушили режим перемир'я, двоє українських бійців госпіталізовані з пораненнями

За минулу добу російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, в результаті чого два українських бійці були госпіталізовані з пораненнями.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зведення пресцентру ООС.
Недалеко від населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-мм калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-мм калібру.
Неподалік від Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював позиції ЗСУ з мінометів 120-го і 82-го калібрів.
Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.
У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
В районі Новотошківського російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан одного пораненого - задовільний, у іншого - середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ української захисники відкривали вогонь.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в Міноборони.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зведення пресцентру ООС.
Недалеко від населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-мм калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-мм калібру.
Неподалік від Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював позиції ЗСУ з мінометів 120-го і 82-го калібрів.
Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.
У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
В районі Новотошківського російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан одного пораненого - задовільний, у іншого - середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ української захисники відкривали вогонь.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в Міноборони.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі