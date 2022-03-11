Російські КПВВ не випускають дітей 14-16 років з території ОРДО

11:41 11 червень Київ, Україна

Російське керівництво посилило правила перетину КПВВ щодо українських підлітків у віці 14-16 років, які проживають на тимчасово окупованій території Донбасу.



Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Як зазначається, раніше виїзд дітей 14-16 років з території ОРДО дозволявся на підставі українського свідоцтва про народження. Зараз окупанти заборонили перетин контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, вимагаючи незаконних документів.



"Мова йде про захоплення заручників в чистому вигляді... Дітей з батьками просто розвертають", - заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.



За його словами, подібна практика окупантів різко посилилася за останні кілька тижнів.



Міністр заявив, що це відповідь Росії на розширення програми реінтеграції молоді з окупованого Донбасу.



Він розповів, що в цьому році впроваджена програма додаткової підготовки, коли діти протягом двох місяців зможуть безкоштовно жити в гуртожитках, отримувати стипендію, проходити адаптацію і готуватися до навчання. У програмі беруть участь 23 університети.



Міністр заявив, що Україна повідомить про ситуацію, що склалася, США, Франції та Німеччині, а також ОБСЄ.



Він також додав, що Мінреінтеграції працює над спрощенням процедури отримання молоддю з окупованих територій українських паспортів.