Російські бойовики порушують режим тиші

17:23 21 вересень Київ, Україна

Російська Федерація продовжує агресивне ставлення до України - порушення режиму тиші сталося 20-21 вересня двічі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Найманці Російської Федерації за минулу добу два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Фото: Режим тишины нарушен российскими боевиками

"З початку поточної доби, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Вранці, в районі населеного пункту Мар'їнка, противник зробив постріли в бік позицій українських захисників зі стрілецької зброї, а також три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2", - повідомила капітан Юлія Пампуха в щоденному зведенні про ситуацію в районі проведення ООС.

Крім того, ворог застосував стрілецьку зброю під час обстрілу позицій українських військових неподалік н.п. Водяного.

Відзначається, що бойових втрат серед українських військовослужбовців немає. З огляду на провокаційний характер обстрілів, воїни вогонь у відповідь не відкривали.