Російські бойовики порушують режим тиші

17:23 21 вересень Київ, Україна

Російська Федерація продовжує агресивне ставлення до України - порушення режиму тиші сталося 20-21 вересня двічі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Найманці Російської Федерації за минулу добу два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

"З початку поточної доби, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Вранці, в районі населеного пункту Мар'їнка, противник зробив постріли в бік позицій українських захисників зі стрілецької зброї, а також три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2", - повідомила капітан Юлія Пампуха в щоденному зведенні про ситуацію в районі проведення ООС.

Крім того, ворог застосував стрілецьку зброю під час обстрілу позицій українських військових неподалік н.п. Водяного.

Відзначається, що бойових втрат серед українських військовослужбовців немає. З огляду на провокаційний характер обстрілів, воїни вогонь у відповідь не відкривали.