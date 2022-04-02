Російські "аусвайси": кількість паспортів РФ в ОРДЛО досягла 630 тисяч
09:12 06 липня Київ, Україна
Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данилов
заявив, що, видаючи паспорти РФ на сході України, Кремль намагається отримати додаткові голоси на виборах в Держдуму.
Росія продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території в свій простір. Кількість паспортів РФ, виданих жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), досягла 630 тисяч.
"На території Донецької та Луганської областей 630 тисяч російських паспортів роздано. Фактично це гетто, тому що вони його загородили, з одного боку межа і з іншого боку межа. Це такий концтабір для жителів Донецької і Луганської областей і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав", - сказав Данилов.
Крім того, як зазначив Данилов, паспортизація в ОРДЛО порушує мінські домовленості.
"Якщо подивитися мінські угоди, то там немає такого, що РФ повинна видавати аусвайси жителям Донецької і Луганської областей. Для чого це робить Путін? Ще раз підкреслюю, для того, щоб додатково взяти на виборах в Держдуму ще 500 тисяч голосів, це їхнє таке використання", - додав Данилов.
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