Російські "аусвайси": кількість паспортів РФ в ОРДЛО досягла 630 тисяч

09:12 06 липня Київ, Україна

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данилов заявив, що, видаючи паспорти РФ на сході України, Кремль намагається отримати додаткові голоси на виборах в Держдуму.

Росія продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території в свій простір. Кількість паспортів РФ, виданих жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), досягла 630 тисяч.

"На території Донецької та Луганської областей 630 тисяч російських паспортів роздано. Фактично це гетто, тому що вони його загородили, з одного боку межа і з іншого боку межа. Це такий концтабір для жителів Донецької і Луганської областей і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав", - сказав Данилов.

Крім того, як зазначив Данилов, паспортизація в ОРДЛО порушує мінські домовленості.