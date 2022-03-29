Російська окупація зміцнює свої позиції: йде відновлення окопів і обладнання несправжніх військових об'єктів

14:29 03 листопада Київ, Україна

З повідомлення пресслужби Міноборони України стало відомо, що російські війська відновлюють окопи, укріплення і активно готуються до диверсійної діяльності.

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує проведення інженерних робіт на передових позиціях шляхом відновлення наявних окопів, їхнього розчищення та зміцнення майже по всій лінії розмежування, а також проведення фортифікаційних робіт по обладнанню другої лінії оборонних рубежів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що особлива увага приділяється обладнанню несправжніх позицій, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння і військової техніки для введення в оману підрозділів Об'єднаних сил і провокування їх на відкриття вогню.



Крім того, з метою активізації розвідки і диверсійної діяльності, передові позиції противника посилені додатковими розвідувальними підрозділами і снайперськими розрахунками.