Російська окупація зміцнює свої позиції: йде відновлення окопів і обладнання несправжніх військових об'єктів

З повідомлення пресслужби Міноборони України стало відомо, що російські війська відновлюють окопи, укріплення і активно готуються до диверсійної діяльності.
Відзначається, що особлива увага приділяється обладнанню несправжніх позицій, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння і військової техніки для введення в оману підрозділів Об'єднаних сил і провокування їх на відкриття вогню.
Крім того, з метою активізації розвідки і диверсійної діяльності, передові позиції противника посилені додатковими розвідувальними підрозділами і снайперськими розрахунками.
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