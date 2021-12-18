Російське блокування акваторій поки не торкнулося роботи морпортів

11:23 17 квітень Київ, Україна

Напружена обстановка в акваторії Чорного і Азовського морів поки істотно не вплинула на роботу портів та судноплавства України. Як повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ), на цей момент всі морські порти України працюють у штатному режимі.

"За інформацією диспетчерської служби ДП "АМПУ", станом на 8:00 17.04.21 порти працюють без обмежень", - заявили в АМПУ.

Відзначається також, що Херсонський морський канал, Бузько-Дніпровсько-лиманський канал, гирло Бистре відкриті.

Раніше повідомлялося, що РФ під приводом навчань має намір закрити до жовтня частину акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн.

У РФ уточнили, що плановане закриття до 31 жовтня деяких районів Чорного моря не буде перешкоджати судноплавству через Керченську протоку, крім того, всі зони знаходяться "всередині територіальних вод Росії". В Управлінні навігації і океанографії Міноборони РФ повідомили, що мова йде про витягнуту ділянку акваторії уздовж узбережжя Криму (приблизно від Севастополя до Гурзуфа), прямокутний район біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника), а також невелику ділянку моря близько західного кордону Криму. При цьому Керченська протока і підхід до неї, за даними бюлетеня, не потрапляє в зазначені зони, передає РІА Новини.

Нагадаємо, напередодні НАТО закликало РФ припинити ескалацію на Азові. Там заявили, що стурбовані діями Росії і закликали її забезпечити свободу судноплавства в Чорному і Азовському морях.