Батькам повернули "пакет малюка" - президент підписав закон

08:34 22 жовтня Київ, Україна

Українські батьки зможуть отримати бебі-бокси протягом 30 днів після народження малюка, також з 1 липня 2021 з'явиться можливість отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти.

Відповідний законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський, про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Зазначено, що вартість буде становити не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

Також закон уточнює перелік отримувачів "пакетів малюка", якщо батьки відсутні. Зокрема, одержувачами можуть бути усиновителі, патронатні вихователі, названі батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.



Видавати "пакети" будуть в установах охорони здоров'я. Якщо в медустанові немає такої допомоги, її можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування.



Крім того, Кабінет Міністрів повинен затвердити порядок надання "пакета малюка", передбачивши з 1 липня 2021 року можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти.



Закон набере чинності на наступний день після його опублікування.