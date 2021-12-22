РФ здатна планувати повторення "грузинського сценарію" - Міноборони України

Росія може вдатися до провокацій по "грузинському" сценарію, заявив міністр оборони України на зустрічі з послом Франції.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За словами Тарана, вперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів і розгалуженої системи управління військами Російської Федерації. Така концентрація російських військ на півночі, сході та півдні України, на думку Андрія Тарана, загрожує не тільки безпеці нашої держави, а й стабільності в Європі.
На його думку, найпотужнішим сигналом, здатним привести до тями керівництво РФ і не допустити активізації агресії проти України, могло б стати надання найближчим часом Україні Плану дій щодо членства в НАТО, в чому Україна розраховує на позицію Французької Республіки як члена Північноатлантичного Альянсу.
Міністр оборони також наголосив на важливості військово-технічного українсько-французького співробітництва з метою посилення спроможностей Збройних сил України.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив надію, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
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