РФ перебазувала на оперативні аеродроми Криму ескадрилью штурмовиків

Під приводом військових навчань Росія продовжує посилювати свою військову присутність як біля кордонів України, так і в анексованому Криму. Так, сьогодні надійшло повідомлення про перебазування на територію Криму ескадрильї штурмовиків Су-25СМ3 зі Ставропілля.
Відзначається, що екіпажі Су-25СМ3 авіаційної частини 4 армії ВПС і ППО Південного військового округу Росії, дислоковані на Ставропіллі, було перебазовано на оперативні аеродроми Криму. Крім того, ескадрильї Су-25СМ3 об'єднання ВПС ППО з військового аеродрому в Криму було перебазовано на полігон Ашулук в Астраханську область РФ.
Також планується, що льотчики двох об'єднань виконують завдання по супроводженню корабельних ударних груп і діях в складі розвідувальних ударних комплексів в акваторії Чорного моря.
Напередодні також повідомлялося, що РФ перекинула підрозділи 58 армії на навчання до Криму.
Тим часом в Росії заявили, що їхні навчання "скромніші, ніж у ЗСУ", і не відрізняються від маневрів попередніх років.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі