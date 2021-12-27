РФ перебазувала на оперативні аеродроми Криму ескадрилью штурмовиків

08:46 17 квітень Київ, Україна

Під приводом військових навчань Росія продовжує посилювати свою військову присутність як біля кордонів України, так і в анексованому Криму. Так, сьогодні надійшло повідомлення про перебазування на територію Криму ескадрильї штурмовиків Су-25СМ3 зі Ставропілля.

Відзначається, що екіпажі Су-25СМ3 авіаційної частини 4 армії ВПС і ППО Південного військового округу Росії, дислоковані на Ставропіллі, було перебазовано на оперативні аеродроми Криму. Крім того, ескадрильї Су-25СМ3 об'єднання ВПС ППО з військового аеродрому в Криму було перебазовано на полігон Ашулук в Астраханську область РФ.

"Під час льотних тактичних навчань екіпажі винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-25СМ3 і Су-34 виконають ракетні пуски і бомбометання по морських цілях", - йдеться в повідомленні.

Також планується, що льотчики двох об'єднань виконують завдання по супроводженню корабельних ударних груп і діях в складі розвідувальних ударних комплексів в акваторії Чорного моря.

Напередодні також повідомлялося, що РФ перекинула підрозділи 58 армії на навчання до Криму.

Тим часом в Росії заявили, що їхні навчання "скромніші, ніж у ЗСУ", і не відрізняються від маневрів попередніх років.