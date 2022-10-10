Рішенням РНБО створено Центр протидії дезінформації

08:59 12 березня Київ, Україна

Центр протидії дезінформації створений і почне працювати вже з наступного тижня, повідомив секретар РНБО Олексій Данилов

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання створення Центру протидії дезінформації, про який президент говорив на відкритті форуму, що проходив на цьому тижні. Рішенням Ради нацбезпеки і оборони такий Центр сьогодні був створений", - сказав він.

За словами Данилова, Центр почне працювати з наступного тижня і буде перебувати в Ситуаційному центрі апарату РНБО в будівлі Офісу Президента.



Данилов пояснив, що в роботі Центру братимуть участь працівники національної розвідки, відповідних міністерств і відомств.

"Керівник центру буде призначений указом президента. "Це буде окремий Центр, побудований за принципом Національного координаційного центру з кібербезпеки, як комітет з розвідки, який працює в апараті РНБО. Там буде окремий керівник, він буде призначатися указом президента", - сказав він.

Данилов додав, що Центр не буде закритою інституцією, громадськість будуть інформувати про його діяльність.