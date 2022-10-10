Рішенням РНБО створено Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації створений і почне працювати вже з наступного тижня, повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За словами Данилова, Центр почне працювати з наступного тижня і буде перебувати в Ситуаційному центрі апарату РНБО в будівлі Офісу Президента.
Данилов пояснив, що в роботі Центру братимуть участь працівники національної розвідки, відповідних міністерств і відомств.
Данилов додав, що Центр не буде закритою інституцією, громадськість будуть інформувати про його діяльність.
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