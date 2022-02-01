Реакція Путіна на арешт Медведчука

Кремль негативно відреагував на домашній арешт Медведчука. На думку Володимира Путіна, такий вчинок з боку українців - вкрай неправильний. У свою чергу в Україні також відреагували на слова президента Російської Федерації.

«Тобто це рішення політичне і вибіркове, спрямоване тільки на одне: зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на Донбасі і добросусідські відносини з Росією. Це питання, яке повинне завжди знаходитися в полі нашої уваги, і ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати...»- сказав Путін.

В "Слузі народу" його слова розцінили як втручання у внутрішні справи України. Про це заявила нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко. Реакцію Путіна вона назвала "дуже недружньою заявою".