Реакція Путіна на арешт Медведчука
12:00 15 травень Київ, Україна
Кремль негативно відреагував на домашній арешт Медведчука. На думку Володимира Путіна, такий вчинок з боку українців - вкрай неправильний. У свою чергу в Україні також відреагували на слова президента Російської Федерації.
«Тобто це рішення політичне і вибіркове, спрямоване тільки на одне: зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на Донбасі і добросусідські відносини з Росією. Це питання, яке повинне завжди знаходитися в полі нашої уваги, і ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати...»- сказав Путін.
В "Слузі народу" його слова розцінили як втручання у внутрішні справи України. Про це заявила нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко. Реакцію Путіна вона назвала "дуже недружньою заявою".
"Думаю, що іноземні політики, а президент Росії є іноземним політиком, не мають права тиснути на українську владу і втручатися в нашу внутрішню політику. Це, по-перше. По-друге, я хочу нагадати росіянам, що над ними нависають санкції, і про те, що ці санкції можуть бути посилені. Принаймні, ми чули такі заяви від європейських наших друзів і колег, від американців, які не виключають, в тому числі можливість накласти або відновити санкції по "Північному потоку-2", - сказала Янченко.
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