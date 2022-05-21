Розвиток зовнішньої економіки: МЗС назвало три пріоритетні завдання на наступні 10 років

11:10 17 грудня Київ, Україна

У Києві пройшов партнерський вечір в рамках міжнародного економічного форуму «Світ після пандемії. Нові можливості для України», в якому взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба

Про це повідомляє пресслужба МЗС України 17 грудня.

Дмитро Кулеба назвав три пріоритети зовнішньої економіки України на наступні 10 років. За словами Кулеби, першим ключовим пріоритетом є розвиток продуктової економіки, яке передбачає максимальну підтримку бізнесів, які виробляють продукт з доданою вартістю і прагнуть масово його експортувати за кордон, з особливою увагою саме до високотехнологічних продуктів.

"Країна повинна навчитися заробляти гроші. Коли ми навчимося заробляти, заводити гроші в країну і берегти їх усередині країни, тоді ми станемо дійсно сильною державою", - заявив міністр.

Кулеба назвав своїм пріоритетним завданням докладання зусиль для розвитку культури підтримки високотехнологічного українського бізнесу, допомоги виходу українських компаній на іноземні ринки.



Другим пріоритетним завданням Кулеба назвав забезпечення безпеки України: "Коли інвестори враховують різні фактори, безпека є важливою для прийняття рішення про інвестиції. Тому я працюю над безпекою країни. Думаю, в найближчі 10 років це питання, на жаль, буде вкрай важливим".





Третім завданням міністр назвав побудову синергії з закордонними українцями для розвитку української економіки: "Мільйони українців, які в різний час виїхали і яких ми називаємо "закордонними українцями", повинні залишатися невіддільною частиною України, українського народу. В діаспорі захований величезний економічний потенціал, і я маю на увазі зовсім не переказування заробленого за кордоном сім'ям або на підтримку України, а побудову синергії для економічного розвитку".

У пресслужбі міністерства відзначили, що, за словами Кулеби, за кризовий 2020 р. вдалося переналаштувати дипломатичну систему на предметну практичну допомогу українському бізнесу за кордоном. Адже закріплення українських експортерів на наявних і вихід на нові іноземні ринки стимулює розвиток української економіки, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету.

"Падіння світової торгівлі і розірвання сталих ланцюгів постачання товарів у 2020 році призвело до того, що деякі країни стали більш відкритими і гнучкими у своїй торговельній політиці. Українські дипломати змогли скористатися цими можливостями для допомоги українському бізнесу для отримання нових сертифікатів та дозволів для українських експортерів на низці закордонних ринків, - заявив міністр.

Також він зазначив, що масового переміщення виробництв з Азії в Європу, якого експерти очікували з початку пандемії, не відбулося.