10:37 17 березень Київ, Україна

Офіс директора Нацрозвідки США опублікував звіт, згідно з яким Російську Федерацію викрили у втручанні в президентські вибори-2020.

звіті говориться, що президент РФ контролював діяльність українського депутата Андрія Деркача, котрий допомагав людям Трампа з інформацією, яка дискредитує Байдена.



Президент Росії Володимир Путін знав і міг керувати зусиллями РФ щодо маніпулювання президентською кампанією в США в 2020 році на користь колишнього президента Дональда Трампа. За даними американської розвідки, для цих маніпуляцій використовувалися вводять оманливі або необґрунтовані звинувачення проти кандидата Джо Байдена.



Таку оцінку Управління директора національної розвідки дало в 15-сторінковому звіті про втручання у вибори. У ньому говориться, що прихильники і союзники Трампа грали на руку Москві, посилюючи звинувачення на адресу Байдена з боку пов'язаних з Росією українських політичних діячів напередодні виборів 3 листопада.



У звіті говориться, що Путін контролював діяльність Андрія Деркача, українського депутата, який нібито має зв'язки з російською розвідкою.

"За нашими оцінками, російські лідери вважали за краще, щоб колишній президент Трамп переобрався, незважаючи на те, що вони сприймали деякі дії його адміністрації як антиросійські", - йдеться в повідомленні.

У розвідці США вважають, що Деркач, а також представник російської розвідки Костянтин Килимник зустрічалися з людьми, що мали відношення до Трампа, і надавали їм матеріали для проведення розслідування, яке дозволило б звинуватити Байдена в корупції, а Деркач випустив чотири аудіозаписи за участю кандидата в президенти.



Це стосується розмов, які праві діячі в США привели як доказ того, що Байден намагався захистити свого сина Хантера від розслідування в Україні.



Килимник був соратником Пола Манафорта, який очолював виборчу кампанію Трампа в 2016 році.



У звіті також говориться, що агенти РФ намагалися обдурити співробітників української енергетичної компанії Burisma, ймовірно, в спробі зібрати інформацію, що стосується сім'ї президента Байдена. Син Джо Байдена - Хантер Байден - входив до ради директорів Burisma.



Серед інших спроб вплинути на виборців - різнобічна прихована кампанія впливу Ірану, спрямована на те, щоб підірвати підтримку Трампа. Глава Білого дому вивів США з міжнародної ядерної угоди з Іраном і ввів нові санкції.



Вплинути на вибори нібито намагалися також Куба, Венесуела і ліванське бойове угрупування "Хезболла", але в цілому ці спроби були меншого масштабу, ніж ті, які проводились Росією і Іраном.









На підставі доповіді американської розвідки про втручання інших країн у президентські вибори 2020 року буде запроваджено санкції. Про це йдеться в самому документі.

"Міністр фінансів за погодженням з держсекретарем, міністром юстиції - генеральним прокурором і міністром внутрішньої безпеки введе відповідні санкції за дії, які були визначені як іноземне втручання у вибори в США", - зазначено в доповіді.

При цьому прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу заявила, що згадані обмеження будуть введені, коли завершиться розслідування.