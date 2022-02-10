Разумков сумнівається в легітимності місцевих виборів

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що легітимність місцевих виборів в Україні опиниться під загрозою, якщо ВРУ прийме зміни до постанови про місцеві вибори.

За його словами, Рада повинна оголосити про місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати голосування. Рішення по поточних виборах було прийнято за 93 дні.

"Сьогодні вносити будь-які зміни до цієї постанови - це поставити під сумнів легітимність проведення виборів на всій території держави, не в конкретній взятій області, а просто в державі, тому що це буде суперечити іншим відповідним законам", - зазначив Разумков.

Крім того, спікер підкреслив, що згадана постанова не пов'язана з Мінськими угодами.

"Вибори, згідно з Мінськими угодами, - це дев'ятий пункт. Я не впевнений, що сьогодні можна говорити про те, що в повному обсязі виконані вісім попередніх. Тому зараз говорити про те, що постанова комусь у чомусь заважає, я думаю, не зовсім, м'яко кажучи, коректно", - нагадав він.

Таким чином, на думку Разумкова, внаслідок деяких причин на сьогодні неможливо провести вибори на окремих територіях Донбасу.

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зміна постанови про місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях є необхідною умовою для продовження переговорів про врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.