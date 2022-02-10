Разумков сумнівається в легітимності місцевих виборів

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що легітимність місцевих виборів в Україні опиниться під загрозою, якщо ВРУ прийме зміни до постанови про місцеві вибори.
За його словами, Рада повинна оголосити про місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати голосування. Рішення по поточних виборах було прийнято за 93 дні.
Крім того, спікер підкреслив, що згадана постанова не пов'язана з Мінськими угодами.
Таким чином, на думку Разумкова, внаслідок деяких причин на сьогодні неможливо провести вибори на окремих територіях Донбасу.
Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зміна постанови про місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях є необхідною умовою для продовження переговорів про врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
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