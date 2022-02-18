Разумков закликав Азербайджан та Вірменію до переговорів щодо Нагірного Карабаху

Сьогодні, 28 вересня, у Верховній Раді України відбулося засідання погоджувальної ради, на якому було обговорено питання, пов'язане з розпочатими військовими діями в Нагірному Карабаху. Виступаючи на засіданні ради, спікер парламенту України Дмитро Разумков закликав Азербайджан та Вірменію сісти за стіл переговорів для того, щоб не допустити нових жертв через загострення ситуації в Нагірному Карабаху.

"Сьогодні непрості часи для вірменського та азербайджанського народів. Ми як держава стурбовані тим, що відбувається, бойовими діями. І я від себе і від Верховної Ради хотів би закликати всіх зробити максимум для того, щоб не гинули люди, і сісти за стіл переговорів для того, щоб зберегти життя і мирного населення, і громадян двох держав", - заявив Разумков під час погоджувальної ради.

Він висловив надію, що саме таким шляхом піде розвиток подій в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

Багато закордонних країн, в тому числі Україна, і міжнародні організації закликали до припинення конфлікту.