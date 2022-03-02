Розслідування авіакатастрофи Ан-26: виявлені грубі порушення

16:41 07 жовтень Київ, Україна

Після розшифровки "чорних ящиків" літака Ан-26, комісія з розслідування авіакатастрофи встановила, що крім технічної причини нештатної роботи лівого двигуна, були допущені грубі порушення у виконанні та організації польотів.



Про це повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.



Так, Уруський напередодні відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь глав трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи - авіаційної, льотної та технічної.

"На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст переговорів як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів", - написав Уруський.

Також він додав, що "встановлена технічна причина позаштатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску по "ВОМ" (вимірювач обертаючого моменту)". "Це сталося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна", - повідомив Уруський.

"Також розслідування показало наявність грубих порушень як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів в цілому", - зазначив голова урядової комісії.

За його словами, в цей час урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року в Харківській області, продовжує свою роботу.