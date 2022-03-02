Розслідування авіакатастрофи Ан-26: виявлені грубі порушення

Після розшифровки "чорних ящиків" літака Ан-26, комісія з розслідування авіакатастрофи встановила, що крім технічної причини нештатної роботи лівого двигуна, були допущені грубі порушення у виконанні та організації польотів.
Про це повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.
Так, Уруський напередодні відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь глав трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи - авіаційної, льотної та технічної.
Про це повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.
Так, Уруський напередодні відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь глав трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи - авіаційної, льотної та технічної.
За його словами, в цей час урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року в Харківській області, продовжує свою роботу.
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