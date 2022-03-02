Розслідування авіакатастрофи Ан-26: виявлені грубі порушення

16:41 07 жовтень Київ, Україна

Після розшифровки "чорних ящиків" літака Ан-26, комісія з розслідування авіакатастрофи встановила, що крім технічної причини нештатної роботи лівого двигуна, були допущені грубі порушення у виконанні та організації польотів.

Про це повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

Так, Уруський напередодні відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь глав трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи - авіаційної, льотної та технічної.
"На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст переговорів як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів", - написав Уруський.
фото: погибшие в авиакатастрофе Ан-26
Також він додав, що "встановлена технічна причина позаштатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску по "ВОМ" (вимірювач обертаючого моменту)". "Це сталося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна", - повідомив Уруський.
"Також розслідування показало наявність грубих порушень як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів в цілому", - зазначив голова урядової комісії.
За його словами, в цей час урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року в Харківській області, продовжує свою роботу.
"Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Після чого матеріали будуть передані до військових комісаріатів та, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується почати процес виплат компенсацій сім'ям загиблих", - зазначив Уруський.