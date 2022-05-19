Розподіл видатків Державного бюджету - 2021

10:17 16 грудня Київ, Україна

Верховна Рада обійшлася без "бюджетної ночі", вчора, 15 грудня у другому читанні був прийнятий Державний бюджет на 2021 рік.

Розповідаємо, на що підуть державні гроші:



Доходи

Держбюджету в сумі 1.092.083.254,3 тис. гривень. За даними Мінфіну, в порівнянні з першим читанням, дохідну частину проєкту Бюджету-2021 збільшено на 20,9 млрд грн і передбачено в сумі 1 трлн 92 млрд грн - і "це реальні кошти, які планує отримати держава в наступному році, не підвищуючи податки і не здійснюючи тиск на бізнес".



Витрати

Держбюджету було передбачено в сумі 1.328.201.570,2 тис. гривень - за даними Інформаційного управління апарату ВР і згідно з пояснювальною запискою до доопрацьованого урядом законопроєкту до другого читання від 26 листопада. У той самий час, за підсумками прийняття Бюджету-2021 у Мінфіні вказали, що витрати "передбачені в сумі 1 трлн 347 млрд грн", де "врахована необхідність фінансування всіх пріоритетних потреб держави", зокрема, за даними відомства:

охорона здоров'я (глава МОЗ Максим Степанов вказував на недофінансування галузі, в своєму бюджетному запиті на 2021 МОЗ заклав витрати на медицину в 296 млрд грн);

закупівля вакцин від COVID-19 (в доопрацьованому проєкті передбачалося 2,6 млрд грн);

підвищення мінімальної заробітної плати (з відстрочкою підвищення "мінімалки" до 6500 грн з 1 липня на 1 грудня 2021 року);

індексація пенсій і доплат пенсіонерам у віці 75+;

підвищення зарплат лікарям на 30% і вчителям на 25% (на недостатньому рівні зарплат перших наполягав профільний міністр Максим Степанов, по других - уряд зупинив на рік дію своєї ж постанови про підвищення зарплат);

розвиток якісної освіти (при скороченні освітньої субвенції на майже 3 млрд грн);

гідна підтримка сфери культури, спорту і цифровізації;

розвиток програми "Доступні кредити 5-7-9%" і портфельних гарантій;

підтримка АПК і розвитку регіонів.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету в сумі 246.635.500 тис. гривень. За даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету до другого читання зменшився - з 6% до 5,5% і становить 246,6 млрд грн. Різниця між I і II читанням - 23,7 млрд грн. У бюджеті цього року був закладений дефіцит 7,5%, тобто цей показник зменшено на 2% (на 52 млрд грн). Крім того, в середньостроковій перспективі планується поступове зниження дефіциту бюджету: 4,5% ВВП - в 2022 році і 3,5% ВВП - в 2023-му, вказали в Мінфіні.

Законом встановлено в 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 грн, з 1 грудня - 2393 гривні.



Законом встановлено в 2021 році мінімальну заробітну плату:

в місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень;

в погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня - 39,12 гривні.

Що стосується витрат Бюджету-2021 доопрацьованому законопроєкті порівняно з проєктом, представленим на I читання, згідно з висновком бюджетного комітету від 14 грудня, до другого читання внесені наступні зміни:



1) збільшено (передбачено) витрати:



- на трансферти місцевим бюджетам, з них зокрема:

субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій - передбачено 6 млрд грн;

субвенцію на поліпшення доступу до інтернету в сільській місцевості - передбачено за загальним фондом 500 млн грн;

- окремим головним розпорядникам коштів держбюджету за бюджетними програмами на:

здійснення прокурорської діяльності, підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури - збільшено за загальним фондом на 2 034,4 млн грн (у зв'язку зі збільшенням в порівнянні з проєктом, представленим на I читання, розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадової окладу прокурора окружної прокуратури) (згідно з додатком про розподіл витрат від 26 листопада було разом 11 404 269,8 тис. грн);

створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань в Національному інституті раку - передбачено 1.505 млн грн;

проєктування і будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" - передбачено за загальним фондом 1.400 млн грн;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (код 2301400) - передбачено по спеціальному фонду 830,2 млн грн;

утилізацію твердого ракетного палива - збільшено за загальним фондом на 519,78 млн грн (згідно з додатком про розподіл витрат від 26 листопада було разом 550 729,0 тис. грн);

фінансову підтримку сільськогосподарських товаровиробників - збільшено за загальним фондом на 500 млн (згідно з додатком про розподіл витрат від 26 листопада було разом 4 500 000,0 тис. грн);

функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ - збільшено за загальним фондом на 500 млн грн (згідно з додатком про розподіл витрат від 26 листопада було разом 4240 591,8 тис. грн);

реалізацію проєкту зі зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів - збільшено за загальним фондом на 389,9 млн грн (згідно з додатком про розподіл витрат від 26 листопада було разом 501 964,2 тис. грн) зі зменшенням на таку суму витрат на лікування громадян України за кордоном;

фінансову допомогу Фонду соціального страхування для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я і членам їхніх сімей внаслідок захворювання COVID-19 - передбачено за загальним фондом у сумі 251,97 млн грн;

оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, розташованих в гірських районах - передбачено за загальним фондом 150 млн грн;

підтримку в стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС - збільшено за загальним фондом на 150 млн грн (згідно з додатком про розподіл витрат від 26 листопада було разом 1 364 876,2 тис. грн);

здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України - збільшено за загальним фондом на 137,8 млн грн (згідно з додатком про розподіл витрат від 26 листопада було разом 1 295 418,5 тис. грн);

створення центрів креативної економіки - передбачено за загальним фондом у сумі 110,17 млн грн;

обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України - збільшено за загальним фондом на 109,3 млн грн (згідно з додатком про розподіл витрат від 26 листопада було разом 1 156 509,8 тис. грн);

забезпечення житлом учених Національної академії наук - передбачено за загальним фондом у сумі 60 млн грн;

створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами - передбачено за загальним фондом у сумі 58,6 млн грн;

управління та випробування космічних засобів - збільшено за загальним фондом на 30,26 млн грн (згідно з додатком про розподіл витрат від 26 листопада було разом 429 663,5 тис. грн);

забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя - передбачено за загальним фондом у сумі 30 млн грн;



2) збільшено за загальним фондом видатки на державні капітальні вкладення на розробку і реалізацію державних інвестиційних проєктів на 2.870,7 млн грн (з 1 129,3 млн грн до 4 млрд грн), здійснено розподіл зазначених витрат у цілому в сумі 4 млрд грн по 36 таких проєктах, зокрема:

"Реконструкція будівлі ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" - 40 млн грн;

"Реконструкція блоку "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами" - 138 млн грн;

"Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" - 50 млн грн;

"Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка" - 36 млн грн;

"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" - 1200 млн грн;

"Реконструкція приміщень 1,3,4 поверхів кардіологічного і фасаду кардіологічного і господарського корпусів Державної установи "Інститут серця МОЗ України"- 332,2 млн грн;

"Заходи щодо забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь у Львівській області" - 5 млн грн;

"Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, що утворюються при знятті з експлуатації енергоблоків і реконструкції об'єкта" Укриття "- 63,5 млн грн;

"Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайменту і реконструкція об'єкта "Укриття" - 87 млн грн;

"Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу включно з капітальним ремонтом котельні та зовнішніх мереж державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" - 200 млн грн;

"Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької" - 54,5 млн грн;

"Створення фонду службового житла в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України" - 17 млн грн;

3) збільшено видатки за загальним фондом на безпеку і оборону 158,7 млн грн, а саме:

Міноборони на 121,7 млн грн, в т.ч. за бюджетними програмами "Керівництво та військове управління в сфері оборони" - на 32,1 млн грн, "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" - на 89,6 млн грн;

МВС на 20 млн грн за бюджетною програмою "Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів";

ГУР Міноборони на 17 млн грн за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проєкту "Створення фонду службового житла в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України".

Витрати на забезпечення національної безпеки і оборони доручено передбачити в обсязі не менше 5,93% від ВВП для сектора безпеки і оборони, при цьому фінансове забезпечення потреб сектора безпеки і оборони передбачити в обсязі не менше 267.250,9 млн грн, в т.ч. не менше ніж 233.111,2 млн грн - із загального фонду, 14.139,7 млн грн - зі спеціального фонду.



4) зменшені видатки за загальним фондом, зокрема:

трансферт Пенсійного фонду - на 8,5 млрд грн.



Згідно з пояснювальною запискою до доопрацьованого законопроєкту, вказали в комітеті, "таке зменшення пов'язане з уточненням прогнозного розрахунку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". "Однак, ця пропозиція уряду вбачається недостатньо аргументованою, враховуючи, що в порівнянні з 2019-м, фінансовий стан Пенсійного фонду в ц.р. значно погіршився і продовжує збільшуватися його залежність від ресурсів державного бюджету та позик за рахунок ЄКР (заборгованість Пенсійного фонду перед бюджетом за надання позик на покриття тимчасових касових розривів з ЄКР на 01.12.2020 р склала 66,6 млрд грн і з початку поточного року зросла на 17,5 млрд грн), а потім в 2021 р., ймовірно, виникне необхідність збільшувати видатки державного бюджету для пенсійного фонду", - відзначили в комітеті;

державний фонд регіонального розвитку - на 4,86 млрд грн (за даними уряду, в зв'язку з передбаченням субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій);

трансферти місцевим бюджетам, зокрема: освітню субвенцію - на 2859,58 млн грн;

обслуговування державного боргу - на 1793,35 млн грн;

витрати в частині витрат на оплату праці в бюджетній сфері (крім державного управління) за багатьма бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в зв'язку з ініціативою уряду в доопрацьованому законопроєкті відстрочити підвищення мінімальної зарплати в розмірі 6500 з 1 липня на 1 грудня 2021 року.

Разом з тим, 15 грудня через підтриману пропозицію при внесенні змін до Бюджетного кодексу (№4100-д) про зарахування у 2021 році 13,44% акцизного податку з пального в загальний фонд бюджетів місцевого самоврядування, були внесені деякі уточнення і доповнення до доопрацьованого законопроєкту і пропозицій до нього. Зокрема, зменшити доходи спецфонду на 8.048.947 тис. грн, а також витрати на нього.