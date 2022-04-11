Розкрито злочинну схему в департаменті Київської адміністрації. Ціна питання 4 млн грн

13:13 18 листопада Київ, Україна

У розкраданні державних коштів на суму 4 млн грн пред'явлені підозри керівниці комунального закладу одного з департаментів Київської міської державної адміністрації.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.



За даними слідства, організувала "схему" по розкраданню коштів керівниця комунальної установи одного з департаментів Київської міської державної адміністрації. Для цього вона залучила свого заступника і фізичних осіб-підприємців. Ті, своєю чергою, для участі в державних закупівлях по організації і проведенню культурно-масових заходів залучали підконтрольні їм фірми з ознаками фіктивності.



Відповідно до договорів, кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень, де нібито проводилися заходи. При виконанні цих послуг протягом 2018-2019 років на рахунки товариств було перераховано понад 4 млн гривень. Надалі гроші були розподілені між усіма учасниками "схеми".



Однак, правоохоронці з'ясували, що в більшості випадків використовувалося обладнання комунального закладу або воно надавалося власниками приміщень, де і відбувалися культурні заходи. При цьому такі приміщення в основному надавалися на безоплатній основі, разом з необхідним обладнанням. Крім того, правоохоронці встановили факти, коли заходи взагалі не проводилися.



За результатами проведених заходів поліціянти повідомили про підозру чинному директору і вже колишньому заступнику директора комунального закладу КМДА і двом фізичним особам-підприємцям. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.