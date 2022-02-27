Ракета Falcon 9 не злетіла через технічні несправності

11:53 03 жовтень Київ, Україна

Черговий запуск ракети не здійснився через технічні несправності. Старт скасували за дві секунди до часу зльоту. У подробицях розбиралися журналісти myc.news.

Запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з новітнім супутником системи глобального позиціювання третього покоління GPS III в інтересах ВПС США, який планувався в суботу вранці, скасований за дві секунди до старту, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск був скасований через технічні причини. Його планувалося здійснити 2 жовтня о 21:43 за американським часом з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

У разі усунення технічних проблем наступна спроба запуску може бути зроблена через добу.

Космічний апарат GPS III вагою 3,8 тонни повинен стати черговим елементом в планованому орбітальному угрупованні з 32 супутників глобального позиціювання третього покоління. Ці апарати поступово повинні замінити собою застарілі супутники, які зараз забезпечують сигнал GPS в усьому світі. Вартість одного апарату оцінюється в $577 млн.