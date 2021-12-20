Раду терміново збирають на позачергове засідання

09:15 13 липень Київ, Україна

Народні депутати сьогодні збираються на позачергове засідання парламенту. Вони, зокрема, проголосують за включення до порядку денного та прийняття рішення щодо законопроекту про держбюджет і постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році.

А також нардепи розглянуть в першому читанні законопроект про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу, щодо соціального захисту населення в період карантину.

У Раді приймуть рішення про включення до порядку денного зміни в закон "Про ринок електричної енергії".