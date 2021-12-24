Рада спростила розмитнення євроблях і знизила штрафи

Верховна Рада прийняла закон про розмитнення авто з іноземною реєстрацією і знизила штрафи за нерозмитнені євробляхи.
Про це повідомляє сайт парламенту.
Під спрощене розмитнення потрапляють транспортні засоби, ввезені фізичними особами на митну територію України до 31 грудня 2020 року, і які знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
До другого читання закону встановили обмеження на спрощене розмитнення транспортних засобів, з року випуску яких пройшло більше п'яти років.
Так, за цією процедурою не можна розмитнити транспортні засоби, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТС, призначені для перевезення 10 осіб і більше) і 8711 (мотоцикли, мопеди і велосипеди), на які раніше поширювалися положення цього документа.
Розмитнити можна тільки автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше Євро2 і не походити з країни-агресора.
Документ пропонує протягом 180 днів з моменту набуття чинності розмитнювати автомобілі за такою формулою: Ставка = ставка базова + Vе + Fе
Тут ставка базова - ставка податку в євро за один транспортний засіб, який визначається, виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення машини, до року визначення ставки податку. Vе - ставка податку в євро за одну штуку транспортного засобу.
Вона визначається множенням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в кубічних сантиметрах на коефіцієнт, який становить:
- 0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для авто з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);
- 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);
- 0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів (включно);
- 0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів (включно);
- 0,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об'ємом двигуна більше 5000 куб. сантиметрів.
Крім того, в цій формулі Fе - ставка податку в євро за одну одиницю транспортного засобу.
Вона становить для транспортних засобів:
- оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом - 0,0 євро;
- оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) - 100 євро;
- оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електричним двигуном (одним або декількома) - 0,0 євро.
Також, згідно з новим законом, учасник бойових дій може розмитнити євробляху за новою процедурою протягом 270 днів, за умови документального підтвердження його перебування понад 90 днів безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил з дня набрання чинності закону.
Закон набуває чинності на наступний день після опублікування, а вводиться в дію через один місяць з дня набрання ним чинності.
Також депутати суттєво знизили штрафи за нерозмитнені "євробляхи".
Документом вносяться зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.
Автомобілі повинні бути особистого користування, які були у використанні і з року випуску яких пройшло більше п'яти років, і які класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Пільгове митне оформлення не поширюється на:
Закон набуває чинності на наступний день після опублікування, а вводиться в дію через один місяць з дня набрання ним чинності.
Також депутати суттєво знизили штрафи за нерозмитнені "євробляхи".
Документом вносяться зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.
Автомобілі повинні бути особистого користування, які були у використанні і з року випуску яких пройшло більше п'яти років, і які класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Пільгове митне оформлення не поширюється на:
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу,
- спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
- моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.
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