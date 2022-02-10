Рада створила ТСК з розслідування антиукраїнської діяльності

15:29 19 травень Київ, Україна

Рада підтримала створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка займеться розслідуванням можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, які сприяли порушенню суверенітету і територіальної цілісності і представляли загрозу націнтересам і безпеці України.



За постанову №5243, ініційовану головою фракції партії "Слуга народу" Давидом Арахамією, проголосували 252 народних депутати.



"Головним завданням Тимчасової слідчої комісії є вивчення і розслідування фактів щодо можливого надання представниками державної влади України та іншими особами державі-агресору допомоги у протиправній діяльності проти України, а також виявлення та запобігання загрозам суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України", - йдеться в пояснювальній записці.



Постановою визначено, що кількісний склад ТСК становить одинадцять народних депутатів.



Головою комісії є народний депутат з фракції партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, її заступником - представник фракції "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич.



До складу комісії також включені народні депутати Юрій Місягін, Віталій Безгін, Олександр Мережко, Олександр Завітневич, Олексій Жмеренецький, Святослав Юраш, Олена Хоменко (всі - члени фракції партії "Слуга народу"), Ігор Гузь (депутатська група "Партія "За майбутнє"), Микола Люшняк (група "Довіра").



Постановою також визначено термін діяльності ТСК - один рік з дня її утворення.



Звіт комісії про виконану роботу передбачається заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше шестимісячного терміну з дня її утворення.