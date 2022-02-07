Рада проведе позачергове засідання заради звільнення міністрів

Протягом тижня ВРУ збереться на позачергове засідання як мінімум один раз. Приводом послужили заяви на звільнення від міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка.
Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради в понеділок, 17 травня.
Він також повідомив, що Слуга народу планує скликати позачергове засідання в п'ятницю.
"Я думаю, що або сьогодні ввечері, або завтра з ранку, якщо будуть зібрані необхідні 150 підписів, буде скликано позачергове засідання о 16.00, як зазвичай, і ми зможемо розглянути ці важливі для Кабінету Міністрів питання", - зазначив Разумков.
Він зазначив, що перед звільненням міністри повинні будуть відзвітувати про свою роботу.
"Я думаю, що або сьогодні ввечері, або завтра з ранку, якщо будуть зібрані необхідні 150 підписів, буде скликано позачергове засідання о 16.00, як зазвичай, і ми зможемо розглянути ці важливі для Кабінету Міністрів питання", - зазначив Разумков.
Він зазначив, що перед звільненням міністри повинні будуть відзвітувати про свою роботу.
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