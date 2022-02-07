Рада проведе позачергове засідання заради звільнення міністрів

12:40 17 травень Київ, Україна

Протягом тижня ВРУ збереться на позачергове засідання як мінімум один раз. Приводом послужили заяви на звільнення від міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради в понеділок, 17 травня.

"У нас планується, як мінімум, одне позачергове засідання, а може бути і більше. Це позачергове засідання стосуватиметься трьох речей. Це питання кадрові: написали заяви за власним бажанням - це пан Криклій і пан Петрашко, і є подання прем'єр-міністра України, що стосується пана Степанова", - сказав спікер.

Він також повідомив, що Слуга народу планує скликати позачергове засідання в п'ятницю.



"Я думаю, що або сьогодні ввечері, або завтра з ранку, якщо будуть зібрані необхідні 150 підписів, буде скликано позачергове засідання о 16.00, як зазвичай, і ми зможемо розглянути ці важливі для Кабінету Міністрів питання", - зазначив Разумков.



Він зазначив, що перед звільненням міністри повинні будуть відзвітувати про свою роботу.