Рада підтримала ліквідацію Укроборонпрому

Нардепи проголосували за законопроєкт, який дозволить прискорити трансформацію оборонно-промислового комплексу в найкоротші терміни.
За законопроєкт №3822 про ліквідацію Укроборонпрому свої голоси віддали 256 парламентарів.
Проти прийняття документа проголосували 16 нардепів, не голосували - 40.
Документ передбачає впровадження таких змін
Проти прийняття документа проголосували 16 нардепів, не голосували - 40.
Документ передбачає впровадження таких змін
- В рамках трансформації держконцерну створять 2 великих холдинги: "Оборонні системи України" - в нього увійдуть 65 підприємств, які розподілять по 6 субхолдингах; аерокосмічний холдинг - буде займатися авіацією і космосом.
- Державні підприємства оборонно-промислового комплексу перетворять на акціонерні товариства. Вони матимуть можливість об'єднання з українськими та іноземними партнерами.
Реформування Укроборонпрому планують провести в 3 етапи
- Перший етап - підготовка учасників концерну до реорганізації. На цьому етапі Укроборонпром залишатиметься уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в ОПК.
- Другий етап передбачає перетворення учасників Концерну на господарські товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.
- Третій - безпосереднє перетворення концерну на акціонерне товариство, зокрема, прийняття відповідного рішення Кабміном і затвердження статуту.
Нагадаємо, нардепи проголосували за відповідний проєкт закону в першому читанні ще в кінці січня 2021 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі