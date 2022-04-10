Рада підтримала ліквідацію Укроборонпрому

18:50 13 липня Київ, Україна

Нардепи проголосували за законопроєкт, який дозволить прискорити трансформацію оборонно-промислового комплексу в найкоротші терміни.





Проти прийняття документа проголосували 16 нардепів, не голосували - 40.



Документ передбачає впровадження таких змін За законопроєкт №3822 про ліквідацію Укроборонпрому свої голоси віддали 256 парламентарів.Проти прийняття документа проголосували 16 нардепів, не голосували - 40.

В рамках трансформації держконцерну створять 2 великих холдинги: "Оборонні системи України" - в нього увійдуть 65 підприємств, які розподілять по 6 субхолдингах; аерокосмічний холдинг - буде займатися авіацією і космосом.

Державні підприємства оборонно-промислового комплексу перетворять на акціонерні товариства. Вони матимуть можливість об'єднання з українськими та іноземними партнерами.

Реформування Укроборонпрому планують провести в 3 етапи

Перший етап - підготовка учасників концерну до реорганізації. На цьому етапі Укроборонпром залишатиметься уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в ОПК.

Другий етап передбачає перетворення учасників Концерну на господарські товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Третій - безпосереднє перетворення концерну на акціонерне товариство, зокрема, прийняття відповідного рішення Кабміном і затвердження статуту.

Нагадаємо, нардепи проголосували за відповідний проєкт закону в першому читанні ще в кінці січня 2021 року.