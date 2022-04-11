Рада офіційно заборонила продаж ліків дітям до 14 років

15:18 15 липня Київ, Україна

Верховна Рада прийняла закон, що забороняє продаж медичних препаратів дітям молодше 14 років, порушникам закону загрожує штраф до 23,8 тисячі гривень.



Закон 5122 "Про внесення змін до статті 21 закону України "Про лікарські засоби"" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям до 14 років підтримав 341 народний депутат на засіданні у четвер, 15 липня.



У разі виникнення сумніву щодо віку покупця відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що посвідчує його вік. У разі відмови покупця надати документ відпуск лікарських засобів цьому покупцеві забороняється.



При цьому за продаж ліків малолітнім особам, а також їхню доставку пропонують карати штрафом в розмірі від 6800 до 13 600. Повторні дії каратимуть штрафом від 13 600 до 23 800 грн.



Штрафувати будуть людину, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами.



