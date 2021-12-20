Рада схвалила поправки до Виборчого кодексу

10:50 17 липень Київ, Україна

Верховною радою із значною перевагою голосів прийняті поправки до Виборчого кодексу України. Крім збільшення розміру штрафів за підкуп виборців та агітацію з порушенням законодавства, поправки передбачають можливість віддаленого голосування.

Згідно з даними, вказаними на сайті ВР, 308 з 387 нардепів, які 16 липня були присутні в залі Верховної Ради, підтримали прийняття законопроекту №3485 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства.

У пояснювальній записці до законопроекту написано, що його прийняття сприятиме забезпеченню цілісного законодавчого регулювання підготовки і проведення виборів для кращої реалізації виборчих прав жителів України, стабільності виборчого законодавства і подальшого утвердження демократичного режиму в країні.

Відповідно до прийнятого парламентом законопроекту, Центральної виборчої комісії дозволено впровадження і використання програмних і технічних засобів для проведення машинного (електронного) голосування і підрахунку голосів.

А також проект закону збільшує штрафи за незаконну агітацію і підкуп виборців. Так, за агітацію в яке не встановлене законом час і в недозволеному місці будуть накладати штраф в розмірі 100-200 неоподатковуваних мінімальних доходів громадян (1700-3400 грн. ), На посадових осіб - 200-300 (3400-5100 грн. ).

Надання виборцям грошей, послуг, пільг (підкуп) буде штрафуватися на суму 200-300 неоподатковуваних мінімальних доходів громадян (3400-5100 грн. ), А публічна демонстрація виборцем результатів свого голосування - на 100-300 (1700-5100 грн. ).

Нагадаємо, раніше Верховна Рада затвердила дату нових місцевих виборів в Україні - 25 жовтень 2020 року.