Працюючим пенсіонерам врахують новий стаж і перерахують пенсії

Працюючим пенсіонерам з 1 червня автоматично буде здійснено перерахунок пенсій. Доплати за квітень і травень пенсіонери зможуть отримати заднім числом.
Про це розповіла начальниця ГУ Пенсійного Фонду в Києві Лариса Дзядевич.
При цьому для перерахунку пенсій звертатися до органів Пенсійного фонду особисто не доведеться.
Соцвиплати для працюючих пенсіонерів обчислюються за такою формулою: середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.
Відповідно до формули, трудовий стаж розраховується у відсотках (1 рік - це 1%).
Саме до цього відсотку буде зараховано весь час, який громадянин пропрацював з моменту виходу на пенсію.
На збільшення пенсії може вплинути коефіцієнт заробітку, а ось якщо пенсіонер буде отримувати менше, ніж до виходу на пенсію, держава буде враховувати тільки додатковий стаж.
Соцвиплати для працюючих пенсіонерів обчислюються за такою формулою: середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.
Відповідно до формули, трудовий стаж розраховується у відсотках (1 рік - це 1%).
Саме до цього відсотку буде зараховано весь час, який громадянин пропрацював з моменту виходу на пенсію.
На збільшення пенсії може вплинути коефіцієнт заробітку, а ось якщо пенсіонер буде отримувати менше, ніж до виходу на пенсію, держава буде враховувати тільки додатковий стаж.
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