Працюючим пенсіонерам врахують новий стаж і перерахують пенсії

10:43 01 червень Київ, Україна

Працюючим пенсіонерам з 1 червня автоматично буде здійснено перерахунок пенсій. Доплати за квітень і травень пенсіонери зможуть отримати заднім числом.



Про це розповіла начальниця ГУ Пенсійного Фонду в Києві Лариса Дзядевич.

"Ми проводимо перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, отримали таке право. Тобто, якщо людина після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був менше, але пройшло не менше 2 років", - пояснила вона.

При цьому для перерахунку пенсій звертатися до органів Пенсійного фонду особисто не доведеться.



Соцвиплати для працюючих пенсіонерів обчислюються за такою формулою: середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.



Відповідно до формули, трудовий стаж розраховується у відсотках (1 рік - це 1%).



Саме до цього відсотку буде зараховано весь час, який громадянин пропрацював з моменту виходу на пенсію.



На збільшення пенсії може вплинути коефіцієнт заробітку, а ось якщо пенсіонер буде отримувати менше, ніж до виходу на пенсію, держава буде враховувати тільки додатковий стаж.