П'ять основних заборон на час карантину підтверджені Законом

Урядом України визначено п'ять основних заборон, які повинні дотримуватися в країні протягом усього періоду дії карантину. Ці правила обумовлені в постанові Кабміну від 22 липня цього року № 641 «Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2».

згідно п.10. даної постанови, на території України на період дії карантину забороняється:

перебувати без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот в громадських будівлях і спорудах, а також громадському транспорті

виходити на вулицю без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або його спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації

іноземцям та особам без громадянства перетинати державний кордон без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією , і діє на термін перебування в Україні

перетинати КПВВ на / в тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіки Крим та місті Севастополя іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування (умови пункт 4).

Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні, починаючи з серпня, буде працювати інакше: посилювати карантин будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль.