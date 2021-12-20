П'ять основних заборон на час карантину підтверджені Законом

Урядом України визначено п'ять основних заборон, які повинні дотримуватися в країні протягом усього періоду дії карантину. Ці правила обумовлені в постанові Кабміну від 22 липня цього року № 641 «Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2».
згідно п.10. даної постанови, на території України на період дії карантину забороняється:
- перебувати без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот в громадських будівлях і спорудах, а також громадському транспорті
- виходити на вулицю без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або його спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи
- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації
- іноземцям та особам без громадянства перетинати державний кордон без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією , і діє на термін перебування в Україні
- перетинати КПВВ на / в тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіки Крим та місті Севастополя іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування (умови пункт 4).
Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні, починаючи з серпня, буде працювати інакше: посилювати карантин будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль.
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