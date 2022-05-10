П'ять областей України не відповідають показникам "зеленої" зони карантину

Рівень госпіталізацій з коронавірусом на сьогодні перевищений в 5 областях України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Так, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищено в Донецькій (53,5%), Івано-Франківській (52,8%), Рівненській (106,3%), Тернопільській (160,0%) та Черкаській (70, 0%) областях.
Крім того, в Івано-Франківській області занижений показник охоплення тестування і становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.
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