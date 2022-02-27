П'ять змін до закону «Про запобігання корупції» від президента

11:52 29 травень Київ, Україна

Як повідомила сьогодні, 29 травня, пресслужба Офісу Президента, Володимир Зеленський, в світлі побажання держсекретаря США Ентоні Блінкена, вжив заходів щодо посилення боротьби з фактами корупції в країні. Президент направив листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проєкт змін до закону Про запобігання корупції.

Так, президент наполягає на підвищенні прозорості процедури декларування. Він пропонує такі зміни в закон:

чітко визначити термін, протягом якого щодо чиновника після його призначення чи обрання не будуть діяти обмеження щодо припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.

відновити тридцятиденний період, протягом якого посадові особи зобов'язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.

уточнити положення про те, що вимоги щодо передачі в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму, в якому особу призначено або обрано на посаду, і які в сукупності не перевищують 5% голосуючих акцій АТ.

ввести обов'язкове декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти суб'єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

відновити обов'язкову повну перевірку декларацій осіб, які займають посади радника або помічника глави Верховної Ради і проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.

Нагадаємо, на початку травня держсекретар США Ентоні Блінкен побував в Києві, де зустрівся з керівництвом країни. За його словами, корупція роз'їдає демократію України.

Незабаром після цього почесний член Атлантичної Ради, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-16 роках Олександр Вершбоу заявив, що Україна отримала від США "меседж жорсткої любові", який гарантує підтримку американської влади, але вимагає реформ щодо боротьби з корупцією.