ППО відзвітувала про досягнення за минулу добу: знищено 15 повітряних цілей

08:02 22 квітня Київ, Україна

Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. 9 із них – безпілотники "Орлан-10".



🔹Підрозділи зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищили 6 таких апаратів, ще два "Орлани" з ПЗРК вразили Десантно-штурмові війська та 1 БПЛА - на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.



🔹 Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки - Су-34 та Су-35.



🔹Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8.



🔹 Ще один Мі-8 – збили морські піхотинці.



🔹До демілітаризації росавіації приєдналася Нацгвардія, що повідомляє про вибуття "Алігатора" - вертоліт Ка-52.



Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей:



🔹3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

🔹3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);

🔹 9 БПЛА ОТР ("Орлан-10").