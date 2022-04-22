ППО відзвітувала про досягнення за минулу добу: знищено 15 повітряних цілей

Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. 9 із них – безпілотники "Орлан-10".
🔹Підрозділи зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищили 6 таких апаратів, ще два "Орлани" з ПЗРК вразили Десантно-штурмові війська та 1 БПЛА - на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.
🔹 Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки - Су-34 та Су-35.
🔹Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8.
🔹 Ще один Мі-8 – збили морські піхотинці.
🔹До демілітаризації росавіації приєдналася Нацгвардія, що повідомляє про вибуття "Алігатора" - вертоліт Ка-52.
Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей:
🔹Підрозділи зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищили 6 таких апаратів, ще два "Орлани" з ПЗРК вразили Десантно-штурмові війська та 1 БПЛА - на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.
🔹 Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки - Су-34 та Су-35.
🔹Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8.
🔹 Ще один Мі-8 – збили морські піхотинці.
🔹До демілітаризації росавіації приєдналася Нацгвардія, що повідомляє про вибуття "Алігатора" - вертоліт Ка-52.
Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей:
🔹3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
🔹3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);
🔹 9 БПЛА ОТР ("Орлан-10").
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