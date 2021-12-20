Путін змусив Лукашенко повернути бойовиків ПВК Вагнера

Президент РФ Володимир Путін не має наміру послаблювати свою владу над Білоруссю. Після провалу операції з ПВК Вагнера, Кремль і не подумав приносити свої вибачення. З боку кремлівських ЗМІ посипалися виправдання на адресу «заблукалих туристів» в камуфляжній формі. Ну а після виступу Олександра Лукашенка з обіцянкою труднощів «до Владивостока», Путін перейшов до звичних ГБ-шним прийомам залякування і погроз.

Так, в п'ятницю, 7 серпня, Путін викликав Лукашенко на телефонну розмову. Можна здогадатися, що розмова мала дуже жорсткий характер. Невдах-вагнеровцев господар Кремля поверне, а в усьому звинуватить якусь третю сторону.

"З Путіним домовилися розібратися по бойовиках", - сказав Лукашенко, допустивши, що цю ситуацію "може бути, третя країна спровокувала".

Тут проступає натяк (читай - указ) російського лідера на український слід. Чи не тому так терміново видворили наших журналістів із братньої країни?

"Мені все одно, це вторинне. Головне, щоб не влаштували пожежу в центрі Мінська", - сказав президент Білорусі.

Під виразом «влаштувати пожежу в центрі Мінська» явно звучить загроза військового вторгнення з боку РФ.

Лукашенко також повідомив, що Путін передав йому лист, в якому викладалися факти про затриманих росіян. Його наразі вивчає слідство.

Агресивний пресинг Москви змусив білоруського лідера заявити, що "ніякі Вагнера" не вплинуть на відносини Білорусі і Росії. Воістину, поганий мир краще за війну.

"З Росією завжди будемо співпрацювати, завжди будемо разом", - сказав в підсумку Лукашенко.

За його словами, під час телефонної розмови Путін сказав йому, що "ми в одному човні". І це багато що пояснює в поведінці президента Білорусі. Куди ж подітися з цієї «підводного човна». Адже безжальний господар «всієї Русі» нікого не щадить на своєму шляху до мети (згадаємо «Курськ»).

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ видасть бійців ПВК Вагнер Україні за умови, що Київ доведе їх причетність до злочинів на Донбасі.