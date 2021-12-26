Путін визнав "ЛДНР" - це вихід РФ з Мінських угод

Як заявив вчора в телеефірі віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, те, що президент Росії Володимир Путін офіційно назвав окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) "ДНР" і "ЛНР", є заявою про вихід з Мінських угод.
Також Резніков додав, що за міжнародним правом офіційні заяви від імені держави можуть бути зроблені президентом, прем'єр-міністром і міністром закордонних справ.
У зв'язку з таким станом справ міністр запропонував проаналізувати слова Путіна про ОРДЛО в нормандському форматі і ОБСЄ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував російському колезі провести зустріч на Донбасі. У відповідь на це Путін заявив, що "якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" "ЛНР" і "ДНР".
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