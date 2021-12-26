Путін визнав "ЛДНР" - це вихід РФ з Мінських угод

09:33 24 квітень Київ, Україна

Як заявив вчора в телеефірі віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, те, що президент Росії Володимир Путін офіційно назвав окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) "ДНР" і "ЛНР", є заявою про вихід з Мінських угод.

"Ми з вами почули офіційне визнання двох квазіутворень окупаційних режимів з відповідними абревіатурами "ЛНР" і "ДНР". Це, по суті, вихід з Мінських угод, тому що в угодах немає такого поняття. Є ОРДЛО України, тобто окремі райони Донецької та Луганської областей. До того моменту всі представники РФ в переговорах завжди говорили, що це Україна. Тільки що президент Путін назвав ті два угруповання, він їх визнав. Це означає, що тільки що ми почули заяву про вихід з Мінських угод з боку РФ", - пояснив він.

Також Резніков додав, що за міжнародним правом офіційні заяви від імені держави можуть бути зроблені президентом, прем'єр-міністром і міністром закордонних справ.

У зв'язку з таким станом справ міністр запропонував проаналізувати слова Путіна про ОРДЛО в нормандському форматі і ОБСЄ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував російському колезі провести зустріч на Донбасі. У відповідь на це Путін заявив, що "якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" "ЛНР" і "ДНР".