Путін відклав поїздку до Криму

13:28 16 липень Київ, Україна

Запланована на 16 липня робоча поїздка Володимира Путіна до Криму відкладена через проведення наради за наміченим бюджетного процесу. Передбачалося, що Путін візьме участь в церемонії закладки військових кораблів. Про зміну в розкладі Глави РФ повідомив Дмитро Пєсков.

«Сьогодні відбулися зміни в робочих планах президента. Раніше анонсована нами поїздка в Крим і участь в церемонії закладки нових бойових кораблів відбудеться в понеділок », - сказав він.

Пєсков також уточнив, що 16 липня Путін буде працювати в Ново-Огарьово.

Про приїзд Путіна на анексувати півострів Пєсков повідомив 15 липня. За його словами, російський президент повинен був взяти участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії в Керчі.

Останній раз Путін був на включеному півострові 18 березня. Тоді він прибув до Севастополя. Перед цим 9 січня президент Росії також побував в Севастополі. Путін спостерігав за ходом спільних навчань Північного і Чорноморського флотів Росії в Чорному морі з борту ракетного крейсера «Маршал Устінов». 10 січня президент Росії провів в Ялті нараду з підконтрольними Кремлю керівниками Криму і Севастополя з питань «соціально-економічного розвитку півострова».

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Києвом приїздом Путіна в анексувати Крим.