Путін знову зриває переговори в Мінську і вимагає особливий статус Донбасу на 50 років

08:41 25 листопада Київ, Україна

Ні Мінський, ні Нормандський формати вже не здатні впоратися з протистоянням Кремля щодо мирного результату вирішення конфлікту на Донбасі.



Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від фракції "Слуга народу", голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев.



"Росія знову зриває переговори в Мінську. І це в черговий раз свідчить про те, що Мінський формат не здатний вирішити проблему Донбасу. Як і Нормандський. Принаймні в тому складі, який є зараз. Так було протягом 6 років і так буде надалі", - написав він.



Нардеп підкреслив, що навіть план Кравчука, який багато хто вважав занадто поступливим, росіяни відкинули: "Росіяни тепер хочуть змін до Конституції, виборів до повернення кордонів і особливий статус Донбасу на 50 років. Отже, що б ми їм не запропонували, вони завжди висунуть нам неприйнятні умови і звинуватять в неготовності до переговорів".



"Треба визнати, мирним шляхом повернути Донбас ми не зможемо ніколи. Не було ще в історії випадку, щоб Росія добровільно повернула комусь хоч клаптик захопленої землі. А ще в Кремлі чудово розуміють, що, повернувши собі Донбас, Україна і її союзники одразу перейдуть до теми Криму. Тому вони будуть вигадувати все нові і нові причини, щоб не виконувати ніяких домовленостей, і чекати на новий шанс знищити Україну повністю", - зазначив він.



"Що повинні робити в такій ситуації ми? Так, Мінський формат недієздатний, але чи можемо ми відмовлятися від подальших переговорів з Росією? Ні. Тому з їхньою допомогою ми демонструємо всьому світу нездатність домовлятися Кремля і його небажання досягти миру. І є підстави вимагати введення проти Росії нових санкцій. А на тлі пандемії вони мають значно більший ефект. А, отже, не розслабляємося, продовжуємо вести переговори і чистимо кулемет", - резюмував Чернев.