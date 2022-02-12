Путін звернув увагу ООН на важливість створення зелених коридорів, а не введення «обмежень і санкцій»

05:28 23 вересень Київ, Україна

На 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент РФ Володимир Путін виступив з полум'яною промовою, в якій наголосив, що важливою умовою розвитку світової економіки в ситуації, що склалася (він мав на увазі коронавірус) є відмова від «обмежень і санкцій», які, своєю чергою, гальмують її відновлення.

Путін зазначив, що зараз особливо актуальна пропозиція Росії ввести так звані зелені коридори, які знімуть торгові обмеження, щоб забезпечити доступ країн до товарів першої необхідності.



Він прогнозує, що для відновлення світової економіки після пандемії буде потрібно багато часу та застосування нестандартних рішень.



Останній раз Путін виступав на Генеральній Асамблеї ООН у 2015 році. Тоді він заявив, що санкції, введені проти РФ за анексію Криму та збройну агресію проти України, нібито «не працюють».



Нагадаємо, що Євросоюз спочатку ввів обмежувальні заходи проти РФ у 2014 році з урахуванням дестабілізаційних дій Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на область товарів подвійного призначення.



Санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній і забороняють форми фінансової допомоги та посередництва відносно російських фінансових інститутів.



Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу військової техніки і встановлюють заборону на товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях або використовуватися військовими кінцевими користувачами в Росії.



Санкції ще більше обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, при видобутку та розвідці нафти.