Путін нагородив за «героїзм» російську бригаду, яка працювала в Бучі

08:31 19 квітня Київ, Україна

Володимир Путін надав елітний статус підрозділу Міноборони, який узяв безпосередню участь у військових злочинах у Київській області.



64-й мотострілецькій бригаді присвоєно почесне найменування «гвардійська» за «масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом», йдеться в указі Путіна, який підписано 18 квітня і набуває чинності негайно.



За даними Міноборони України, саме 64-а бригада займала Бучу - місто з населенням близько 50 тисяч людей, де після виходу російських сил було виявлено масові поховання та сотні вбитих мирних жителів.



За словами мера міста, Анатолія Федорука російські військові вбили кожного п'ятого мешканця, який залишився у Бучі під час окупації.. Понад 40 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою провести міжнародне розслідування. Франція відправила до міста своїх жандармів, а Німеччина виділила МКС 1 млн євро на ці цілі.



Міноборони Росії називає повідомлення про причетність військових до вбивств у Бучі провокацією та стверджує, що російські підрозділи покинули місто ще 30 березня. Проте відомчий телеканал «Зірка» повідомляв 1 квітня, що російські десантники та морпіхи ведуть бої під Києвом у напрямку Гостомель — Буча — Озера. Окремо у матеріалі згадуються пошуково-розвідувальні дії та зачистка населених пунктів. Українські джерела також заявляли, що російські військові перебувають у цих місцях.



Путін 6 квітня назвав події у Бучі «фейком» та «провокацією». Він повідомив, що розвіддані щодо ситуації з перехопленням нібито повідомлень західних розвідок йому передав президент Білорусії Олександр Лукашенко.