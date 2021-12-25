Путін і Лукашенко домовилися про військову допомогу

11:09 17 серпень Київ, Україна

Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що має намір у разі потреби скористатися військовою допомогою російської Федерації.

На нараді в суботу, 15 серпня, в Центрі стратегічного управління в Міноборони Білорусі Лукашенко розкрив деталі своєї розмови з Володимиром Путіним, передає Українська правда.

"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало - абсолютно присвячений в те, що відбувається. І ми з ним (Володимиром Путіним - ред.) Домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь ", - заявив Лукашенко.

На думку Лукашенка, протести проти нього в Білорусі організовані іноземними агентами, а не самими білорусами. Вчорашні акції в його підтримку, на які вийшли понад п'ятдесят тисяч білорусів дозволили йому знайти ще більшу впевненість у своїй правоті.

Більш того, президент, правлячий Білоруссю останні 26 років, впевнений, що Білорусі загрожує серйозна небезпека. Вона загине "як держава, як народ, як нація".

"Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться! Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нові вибори, - заявив він на мітингу в свою підтримку, який пройшов вчора в Мінську. - Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми зірвемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація ".

Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка та на підтримку його головної суперниці Світлани Тіхановском, яка, на їхню думку, перемогла чинного президента з великим відривом.

Акції супроводжувалися насильством силовиків, стріляниною і затриманнями. Серед протестуючих є загиблі.