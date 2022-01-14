Пушилін дозволив забирати порожні квартири Донеччини в держвласність

Денис Пушилін підписав указ, відповідно до якого порожнє і не сплачене за комунальними рахунками протягом року житло, може бути передане у власність "держави".
Про це повідомляє Klymenko Time у четвер, 29 квітня.
"Документ" затверджує порядок виявлення, обліку та прийняття в муніципальну власність нерухомості без власників - якщо житло визнається кинутим, то через рік його може забрати "держава". При цьому протягом місяця після такого рішення необхідно довести до відома власника квартири, якщо його вдасться знайти.
"Дуже серйозний документ. Чекаю обурення "колишніх донецьких", хто виїхав сім років тому, не платить комуналку і думає, що так можна. Але тепер так не можна...", - заявила місцева "депутатка" Анастасія Селіванова про "указ".
Уточнюється, що такі квартири будуть передавати у власність нужденним жителям "ДНР".
У свою чергу в місцевих групах в соцмережах люди по-різному поставилися до "документу". Багато з тих, хто виїхав, готові оплачувати комуналку, але робити це онлайн неможливо, а приїжджати на непідконтрольну територію можуть не всі. При цьому з початку пандемії цей процес ускладнився в рази.
"Документ" затверджує порядок виявлення, обліку та прийняття в муніципальну власність нерухомості без власників - якщо житло визнається кинутим, то через рік його може забрати "держава". При цьому протягом місяця після такого рішення необхідно довести до відома власника квартири, якщо його вдасться знайти.
"Дуже серйозний документ. Чекаю обурення "колишніх донецьких", хто виїхав сім років тому, не платить комуналку і думає, що так можна. Але тепер так не можна...", - заявила місцева "депутатка" Анастасія Селіванова про "указ".
Уточнюється, що такі квартири будуть передавати у власність нужденним жителям "ДНР".
У свою чергу в місцевих групах в соцмережах люди по-різному поставилися до "документу". Багато з тих, хто виїхав, готові оплачувати комуналку, але робити це онлайн неможливо, а приїжджати на непідконтрольну територію можуть не всі. При цьому з початку пандемії цей процес ускладнився в рази.
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