Перевірка в COVID-фонді виявила порушень на 406,8 млн гривень

10:40 24 квітень Київ, Україна

Як повідомила Державна аудиторська служба України, закінчилася перевірка роботи Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році. В результаті проведеного аудиту щодо використання коштів фонду були виявлені фінансові порушення на суму 406,8 млн гривень. Втрати фінансових і матеріальних ресурсів склали 114,4 млн гривень.

Зазначено, що служба виявила проблемні питання та недоліки при використанні коштів фонду, які вплинули на ефективність і результативність використання 25 млрд 624,8 млн гривень.

Аудит використання коштів COVID-фонду, згідно з меморандумом України і МВФ, потрібно було провести до кінця березня 2021 року. Під час аудиту перевірили використання коштів фонду в розмірі 44 млрд 494,2 млн грн - 66,9% від загальної суми використаних коштів (66 млрд 525,3 млн грн).

Загальний же обсяг спецфонду станом на 31 грудня 2020 року склав 80 млрд 913,8 млн грн, а виділено з нього після відповідних постанов Кабміну було 78 млрд 427,7 млн грн. Загалом Держаудитслужба і її територіальні органи провели 962 заходи державного контролю, з яких чотири державних фінансових аудити, 280 ревізій, 457 перевірок закупівель та 221 моніторинг процедур закупівель.

Встановлено, що 830 процедур закупівель проведено з процедурними порушеннями, у 182 випадках такі порушення вплинули на результати закупівель на загальну суму 31 млрд 846,4 млн грн. А саме: замовники не відхилили учасників торгів, пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації, як наслідок, неправомірно вибрали таких учасників переможцями торгів.

Заходи держфінконтролю також виявили факти невиконання замовниками вимог пункту 4 порядку №225 (зокрема, не були дотримані принципи максимальної економічності і ефективності використання коштів), через що неефективно використані кошти фонду на суму 273,5 млн грн.

Крім цього, деякі замовники не врахували, що операції з придбання окремих товарів, робіт і послуг коштами Фонду звільняються від сплати ПДВ, через що переплата склала 1,2 млн грн.

Встановлено випадки неякісного виконання підрядниками умов укладених договорів. Зокрема, була завищена вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів на 78,9 млн грн. Крім цього, документально не підтверджено дотримання виконавцем робіт (постачальником товарів/послуг) термінів виконання 26 договорів і не дотримані гарантії переможцями за п'ятьма договорами.

За результатами проведених заходів Держаудитслужба встановила, що в цілому у замовників функціонує система планування закупівель і ведеться документація відповідно до вимог законодавства, але не на достатньому рівні.

"Зокрема, замовники допускають порушення при плануванні закупівель, визначенні їхньої потреби в закупівлі та складанні тендерних документацій. Як наслідок, це призводить до неефективного використання коштів з Фонду COVID-19. За результатами дослідження питань планування закупівель виявлено, що замовники уклали 130 договорів (6% перевірених) на загальну суму 137,3 млн грн при відсутності документів щодо обґрунтування визначення потреби закупівлі", - зазначає Держаудитслужба. В цілому відзначається, що замовники здатні ефективно здійснювати закупівлі, але в окремих випадках не було проведено належне порівняння цін на ринку при виборі контрагентів. В результаті цього були неефективно використані кошти на придбання товарів, робіт і послуг на суму 273,5 млн грн.

В ході перевірки виконання 2078 договорів було встановлено, що замовники за 24 договорами (1,2% від перевірених), укладеними на загальну суму 87,6 млн грн, документально не підтвердили якість поставлених товарів і виконаних робіт відповідно до цих умов договорів.

За результатами проведених перевірок були ініційовані заходи щодо притягнення до адміністративної відповідальності 95 посадових осіб, які допустили порушення.