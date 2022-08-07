Проверка после смены руководства в СБУ на Житомирщине

В СБУ не місце зрадникам. Після зміни керівництва Глава спецслужби перевірив СБУ на Житомирщині
В суботу 16 травня прес-служба СБУ повідомила про поїздку Голови Служби безпеки України Івана Баканова в Житомирську область для інспекції місцевого управління СБУ. Там він зустрівся з новим керівником та особовим складом обласного управління Служби, проінспектував роботу управління, ознайомився з результатами його діяльності і проблемами області.
"В той час, як Україна постійно протистоїть загрозам гібридної війни, робота контррозвідки є одним з головних пріоритетів СБУ", - заявив Баканов.
Він зазначив, що Служба повинна працювати на випередження і робити все можливе, щоб громадяни України могли відчувати себе в безпеці. Також він поговорив про досягнення мети роботи Служби.
"Окремо глава СБУ ознайомився з рівнем матеріально-технічного забезпечення Житомирського обласного управління та умовами роботи в ньому", - йдеться в повідомленні.
Баканов підкреслив, що найважливішою ланкою в роботі СБУ є оперативний співробітник і підкреслив важливість його забезпечення.
Нагадаємо, декількома днями раніше Зеленський змінив начальників управлінь СБУ в Києві, Київській, Житомирській та Одеській областях.
Як повідомлялося раніше, в СБУ вважають зрадників в своїх рядах.
Хоча за останні шість років і виявлено півтори тисячі зрадників в рядах СБУ, вироки отримали лише троє.
Служба безпеки України викрила в своїх рядах понад півтори тисячі зрадників з 2014 року, говориться в матеріалі РБК-Україна.
А саме за останні шість років в СБУ виявили 1 639 співробітників, які причетні до злочинів проти основ національної безпеки.
При цьому СБУ сама вела розслідування по 26 колишнім співробітникам. На сьогодні триває слідство стосовно шести осіб, п'ятеро з них оголошені в розшук. Вироки отримали лише троє.
Як виявилося, більшість з них перейшло на сторону Росії під час анексії Криму та окупації Донбасу.
Найбільш відомі зрадники - екс-глава донецького управління спецназу Альфа Олександр Ходаковський, що став одним з ватажків "ДНР", і екс-полковник СБУ Леонід Пасічник, який очолює "ЛНР".
Як відомо, в квітні контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді.
В суботу 16 травня прес-служба СБУ повідомила про поїздку Голови Служби безпеки України Івана Баканова в Житомирську область для інспекції місцевого управління СБУ. Там він зустрівся з новим керівником та особовим складом обласного управління Служби, проінспектував роботу управління, ознайомився з результатами його діяльності і проблемами області.
"В той час, як Україна постійно протистоїть загрозам гібридної війни, робота контррозвідки є одним з головних пріоритетів СБУ", - заявив Баканов.
Він зазначив, що Служба повинна працювати на випередження і робити все можливе, щоб громадяни України могли відчувати себе в безпеці. Також він поговорив про досягнення мети роботи Служби.
"Окремо глава СБУ ознайомився з рівнем матеріально-технічного забезпечення Житомирського обласного управління та умовами роботи в ньому", - йдеться в повідомленні.
Баканов підкреслив, що найважливішою ланкою в роботі СБУ є оперативний співробітник і підкреслив важливість його забезпечення.
Нагадаємо, декількома днями раніше Зеленський змінив начальників управлінь СБУ в Києві, Київській, Житомирській та Одеській областях.
Як повідомлялося раніше, в СБУ вважають зрадників в своїх рядах.
Хоча за останні шість років і виявлено півтори тисячі зрадників в рядах СБУ, вироки отримали лише троє.
Служба безпеки України викрила в своїх рядах понад півтори тисячі зрадників з 2014 року, говориться в матеріалі РБК-Україна.
А саме за останні шість років в СБУ виявили 1 639 співробітників, які причетні до злочинів проти основ національної безпеки.
При цьому СБУ сама вела розслідування по 26 колишнім співробітникам. На сьогодні триває слідство стосовно шести осіб, п'ятеро з них оголошені в розшук. Вироки отримали лише троє.
Як виявилося, більшість з них перейшло на сторону Росії під час анексії Криму та окупації Донбасу.
Найбільш відомі зрадники - екс-глава донецького управління спецназу Альфа Олександр Ходаковський, що став одним з ватажків "ДНР", і екс-полковник СБУ Леонід Пасічник, який очолює "ЛНР".
Як відомо, в квітні контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді.
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