Проведено перший в Україні аукціон з продажу бурштину

14:39 17 жовтня Київ, Україна

Боротьба державної влади з незаконним видобутком і контрабандою видобутого бурштину дала помітні результати. Вперше в Україні був проведений аукціон з продажу бурштину-сирцю. Аукціон пройшов в Луцьку. Про результати аукціону інформувала пресслужба Волинської облради.

На торги виставили 1 тонну 84 кг каменю. Продано було 627 кг на 21,6 млн гривень.

Офіційний видобуток бурштину на Волині почався тільки у вересні цього року.

Тепер планують проводити такі аукціони щомісяця, а в перспективі - виходити на міжнародні ринки бурштину.

Раніше на Рівненщині вилучили понад 800 кіло бурштину для азіатського ринку на загальну суму близько 4 млн гривень.

Також повідомлялося, що в Рівненській області правоохоронці виявили підпільний цех з обробки бурштину та вилучили майже 60 кілограмів цього каменю. Виробництво організував громадянин Туреччини.