Протизаконна схема з тендерами: ДФС проводить обшуки в Криворізькій міськраді

Співробітниками Держфіскальної служби (ДФС) під керівництвом Офісу Генпрокурора була викрита протизаконна схема з тендерними закупівлями у Криворізькій міськраді, більш ніж на 1,7 млрд гривень.
Зараз фіскали проводять обшуки, повідомляється на сторінці ДФС у Facebook в понеділок, 24 травня.
У ДФС відзначили, що протягом тривалого періоду реквізити, документи і печатки підприємств з ознаками фіктивності використовувалися при сприянні посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міськради з метою ухилення від сплати податків і розкрадання бюджетних коштів.
Зараз співробітники служби вилучають документи, які стосуються зазначених закупівель, чорнових записів про діяльність схеми ухилення від сплати податків і розкрадання бюджетних коштів.
Зараз співробітники служби вилучають документи, які стосуються зазначених закупівель, чорнових записів про діяльність схеми ухилення від сплати податків і розкрадання бюджетних коштів.
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