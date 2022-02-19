Протизаконна схема з тендерами: ДФС проводить обшуки в Криворізькій міськраді

15:28 24 травень Київ, Україна

Співробітниками Держфіскальної служби (ДФС) під керівництвом Офісу Генпрокурора була викрита протизаконна схема з тендерними закупівлями у Криворізькій міськраді, більш ніж на 1,7 млрд гривень.

Зараз фіскали проводять обшуки, повідомляється на сторінці ДФС у Facebook в понеділок, 24 травня.

"Протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами і комунальними підприємствами Криворізької міської ради укладено договори з окремими компаніями щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) більше ніж на 1,7 млрд гривень. Документально поставки товарів, виконання робіт і надання послуг відображені з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності", - йдеться в повідомленні.

У ДФС відзначили, що протягом тривалого періоду реквізити, документи і печатки підприємств з ознаками фіктивності використовувалися при сприянні посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міськради з метою ухилення від сплати податків і розкрадання бюджетних коштів.



Зараз співробітники служби вилучають документи, які стосуються зазначених закупівель, чорнових записів про діяльність схеми ухилення від сплати податків і розкрадання бюджетних коштів.



